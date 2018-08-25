25 أغسطس 2018 مـ / موافق 14 ذو الحجة, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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خادم الحرمين يطمئن على صحة الشيخ “بن منيف”

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

أنحاء – متابعات :-

اطمأن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم السبت، على صحة شيخ شمل قبائل جشم يام، الشيخ سلطان بن سالم بن منيف.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه خادم الحرمين مع أخيه مانع بن سالم بن منيف، عبّر خلاله عن أمنياته للمريض بالشفاء العاجل.

من جانبه، قال الشيخ مانع -وفقًا لـ”سبق”- إن اتصال خادم الحرمين واهتمامه ومتابعته الدائمة، يعكسان مدى حرص القيادة على التلاحم الكبير مع أبناء المجتمع، رافعًا الشكر لخادم الحرمين الشريفين ولولي عهده، داعيًا الله عز وجل أن يحفظ الوطن وأهله.

وكان أمير منطقة نجران وعدد من الأمراء والوجهاء والمشايخ اطمأنوا على صحة الشيخ سلطان بن منيف خلال الأيام الماضية.

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