أنت تتصفح:الرئيسية»أنحاء الوطن»خادم الحرمين يطمئن على صحة الشيخ “بن منيف”
قد ترغب أيضًا بقراءة
-
المملكة تدين وتستنكر التفجير الذي وقع قرب مرك...بتاريخ
جدة – واس :- أعرب مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين للتفجير الذي
-
“الأرصاد” توضح حالة الطقس المتوقعة يوم غدٍ ال...بتاريخ
أنحاء – متابعات :- أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة عن توقعاتها بشأن حالة الطقس على مدن ومحافظات
-
فيديو | حاجة إيرانية تم إنقاذها من جلطة قلبية...بتاريخ
أنحاء – متابعات :- أنقذ الطاقم الطبي بمدينة الملك عبد الله الطبية بمكة المكرمة حياة حاجة إيرانية بعد
-
بلدية السودة بعسير تضبط 700 كيلوجرام من العسل...بتاريخ
عسير – واس :- اسفرت الحملات الرقابية التي نفذتها بلدية السودة الفرعية التابعة لأمانة عسير خلال إجازة عيد