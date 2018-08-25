25 أغسطس 2018 مـ / موافق 14 ذو الحجة, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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شرطة مكة تطيح بأربعيني تحرش بطفل

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

أنحاء – متابعات :-

ألقت شرطة مكة المكرمة القبض على مواطن تحرش بطفل ووثق فعلته بكاميرا الجوال، في أواخر شهر رمضان الماضي.

وكان الجاني، وفقاً لـ “سبق”، قد قام بملاحقة الطفل البالغ من العمر 7 سنوات، وأقنعه بركوب مركبته، وتحرش به داخل المركبة مستخدماً سكيناً، ثم قام بتصويره وتركه في أحد الشوارع ولاذ بالفرار.

وتتبع رجال التحريات والبحث في شرطة الكعكية الواقعة، واتضح لهم أن الجاني أربعيني، ويملك مركبة تم التعرف على نوعها وتفاصيلها، وجرى التعميم عليها.

ورصدت الشرطة المركبة في أحد شوارع مكة، فجرى استيقافها وإحالة صاحبها للتحقيق، وتم تصديق اعترافه.

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