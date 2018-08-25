عبد الرحمن بن مساعد يعلق على صورة لعبه “البلوت” مع عبادي الجوهر: ليست في الحج

أنحاء – متابعات :-
أوضح رئيس نادي الهلال السابق الأمير عبد الرحمن بن مساعد حقيقة صورة له مع آخرين وهم يلعبون “البلوت” تم تداولها على أنها التقطت لهم خلال موسم الحج.
وقال الأمير عبد الرحمن إن بعض الأشخاص المغرضين تداولوا الصورة على غير حقيقتها، مبينًا أن الصورة التقطت خارج المملكة، وليس في الحج، وأن الفنان “عبادي الجوهر” لم يكن يرتدي الإحرام بل كان متغطيًا من برد التكييف.
وقال في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”: “أن يتلقف العشرات من يوزرات الدولة إياها والمنتفعون منها صورة لي وأنا العب (بلوت) خارج المملكة ويكيلون لي الشتائم ويسقطونها على الحج يؤكد لي أمرين: الأول أنهم فاقدو الحيلة والثاني أني (غاثهم).. الحمد لله على نعمه وآلائه”.
وأظهرت الصورة الأمير عبد الرحمن، وبجانبه شقيقه الأمير عبد الله، والفنان عبادي الجوهر، وشخص آخر في أثناء لعبهم “البلوت”، وقد أثارت الصورة ردود فعل متباينة من قبل متداوليها بعدما تردد أنها في الحج، وهو ما نفاه الأمير عبد الرحمن.