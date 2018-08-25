25 أغسطس 2018 مـ / موافق 14 ذو الحجة, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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عزل مسن سعودي بمستشفى في ليفربول بعد إصابته بـ”فيروس كورونا”

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

أنحاء – متابعات :-

كشفت مصادر مطلعة عن تدهور الحالة الصحية لمسن سعودي مرافق لابنته المبتعثة في بريطانيا، لافتة إلى أنه تم عزله بمستشفى في مدينة ليفربول، فيما تحاول أسرته التواصل مع سفارة المملكة بلندن.

وروت المصادر تفاصيل الواقعة، مؤكدة أنها بدأت بمرافقة المواطن السعودي (80 عامًا) لابنته المبتثعة، وكان يقيم بمدينة ليدز، لكن حالته الصحية تفاقمت، وفور القيام بالفحوصات اللازمة تبين أنه مصاب بـ”فايروس كورونا”.

وأشارت -وفقًا لـ”عكاظ”- إلى أنه بعد التأكد من الإصابة تم وضعه بمستشفى ليدز لمدة 5 أيام، ثم قرر المستشفى نقله إلى مدينة ليفربول لوجود مستشفى للعزل بها، بينما حالته آخذة في التدهور رغم محاولة الأطباء السيطرة على المرض.

وبينت المصادر أن المواطن طالب المستشفى بإعادته إلى المملكة أو جلب العلاج له، أو تمكينه من التواصل مع السفارة في لندن للحيلولة دون تدهور الحالة.

وكانت هيئة الصحة بإنجلترا، أعلنت وجود حالة إصابة بـ”فايروس كورونا” لمواطن قدم من منطقة الشرق الأوسط، ويجري علاجه في مستشفى ليفربول، مشيرة إلى أنه جرى الوقوف على 5 حالات اشتبه في إصابتها بالمرض.

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