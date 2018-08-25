فيديو | آخر ظهور على الهواء للفنان ياسر المصري صباح يوم رحيله

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بث التلفزيون الأردني على صفحاته الرسمية على مواقع التواصل، أمس الجمعة لقاء تم إجراؤه على الهواء مباشرة مع الفنان الراحل ياسر المصري صبيحة يوم وفاته؛ إثر حـادث مأساوي في مدينة الزرقاء شمال عمان مساء الخميس الماضي.
وتحدث الفنان الراحل في اللقاء الذي يعد آخر ظهور له، عن استقبال الناس لأعماله بالحب، وأهم العناصر التي يحاول التمسك بها للمحافظة على هذا الحب، لافتًا إلى أن الفنان عندما يكتسب محبة الناس يتغاضون عن هفواته.
وأكد المصري خلال اللقاء أنه يجد نفسه في الأدوار التاريخية والبدوية، ويبحث دائمًا عن العمل الهادف الذي يوصل رسالة هادفة.
وكان آلاف الأردنيين شيعوا أمس الجمعة، جثمان المصري من مسجد الفلاح في حي الزواهرة بمحافظة الزرقاء إلى مقبرة الهاشمية، وشارك في جنازة الفقيد عشرات الفنانين والإعلاميين والصحفيين.
واشتهر المصري بدوره في مسلسل “نمر بن عدوان” الذي قام ببطولته مجسدًا شخصية الشاعر العربي الشهير، وشارك في العديد من المسلسلات العربية والخليجية، مثل مسلسل “الجماعة” الذي أدى فيه دور الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر، ونال عددًا من الجوائز والتكريمات أبرزها جائزة الدولة التشجيعية مناصفةً مع الفنان منذر ربحانة.