25 أغسطس 2018 مـ / موافق 14 ذو الحجة, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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فيديو | حاجة إيرانية تم إنقاذها من جلطة قلبية تشيد بالرعاية والخدمات الطبية المقدمة لها

بتاريخ أنحاء الوطن ،فيديو | الكاتب :

أنحاء – متابعات :-

أنقذ الطاقم الطبي بمدينة الملك عبد الله الطبية بمكة المكرمة حياة حاجة إيرانية بعد إصابتها بجلطة قلبية حادة وانسداد بشرايين القلب.

وعبرت الحاجة وتدعى “صفية” بعد نجاح العملية التي أجريت لها عن تقديرها وشكرها للاهتمام الذي حظيت به والرعاية الصحية التي قدمت إليها.

وأضافت أنها الآن تتمتع بصحة جيدة، معبرة عن امتنانها للعاملين بالمدينة الطبية، وقالت: “أدعو لهم بأن يسلّمهم الله جميعًا، لأنهم اهتموا بي جيدًا”.

وكان قد تم نقل الحاجة الستينية إلى المدينة الطبية بالإخلاء الجوي بعد إصابتها بجلطة قلبية حادة، إذ تم إخضاعها لعملية جراحية عاجلة لتوسيع الشرايين خرجت بعدها بسلام.

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