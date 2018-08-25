فيديو | لحظة تفجير 6 ألغام بحرية زرعها الحوثيون في البحر الأحمر

أنحاء – متابعات :-
تمكنت القوات البحرية التابعة للجيش اليمني بدعم من قوات التحالف العربي، اليوم (السبت)، من تفجير 6 ألغام بحرية زرعتها الميليشيا الحوثية في المياه الدولية بالبحر الأحمر.
ووثقت الفرق البحرية العسكرية عملية تفجير الألغام البحرية الستة التي زرعتها ميليشيا الحوثي في البحر الأحمر لتقويض وتعطيل الملاحة الدولية.
وأوضح مصدر عسكري في التشكيل البحري بالمنطقة الخامسة في الجيش اليمني، أن فرق البحرية عثرت على 6 ألغام بحرية قرب مرسى حبل في محافظة حجة، وقامت بتفجيرها رغم محاولة الحوثيين إخفاءها بعد مترين في عمق البحر.