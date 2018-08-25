25 أغسطس 2018 مـ / موافق 14 ذو الحجة, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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مصر.. إحباط هجوم انتحاري كبير بالعريش وقتل المسلحين

بتاريخ أنحاء العالم | الكاتب :

أنحاء – وكالات :-

قالت مصادر أمنية إن قوات الشرطة المصرية أحبطت هجوما إرهابيا استهدف حاجزا أمنيا بمدخل مدينة العريش بشمال سيناء، مما أدى إلى مقتل 4 مهاجمين.

وقالت المصادر الأمنية إن أربعة من جنود الشرطة من قوة الحاجز الأمني قتلوا، خلال الهجوم، وأصيب عدد آخر تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وذكرت أن المهاجمين كانوا يرتدون أحزمة ناسفة وبحوزتهم أربعة قذائف “أر بي.جي”، مشيرة إلى أنه تم التحفظ على جثثهم وجاري استخدام الأجهزة لكشف شخصياتهم.

وأضافت المصادر أن قوات الشرطة أجبرت باقي المهاجمين على الفرار، وتجري حاليا عمليات مطاردة واسعة لتعقبهم وضبطهم.

وتكافح القوات المصرية من أجل القضاء على جماعات متطرفة تنشط في شبه جزيرة سيناء، شرقي مصر، أخطرها تنظيم “أنصار بيت المقدس” التابع لـ”داعش”.

وشهد شهر يوليو الماضي مصرع عشرات الإرهابيين، جراء عمليات لقوات الجيش والشرطة المصرية في مدن رفح والشيخ زويد والعريش، بمحافظة شمال سيناء.

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