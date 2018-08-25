25 أغسطس 2018 مـ / موافق 14 ذو الحجة, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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مقتل أطفال بصاروخ أطلقه الحوثيون على الدريهمي بالحديدة

بتاريخ أنحاء العالم | الكاتب :

أنحاء – متابعات :-

أفادت وكالة سبأ اليمنية بمقتل وجرح أطفال بصاروخ أطلقته ميليشيا الحوثي على الدريهمي بالحديدة.

وفي محافظة البيضاء، قالت مصادر يمنية إن نقاط تفتيش تابعة لميليشيات الحوثي تمارس تعسفات بحق مئات الأسر أثناء مرورها على تلك النقاط في مناطق مدينة رداع.

وقال شهود عيان إن الميليشيات في نقاط مدينة رداع بمحافظة البيضاء تحتجز مئات الأسر، معظمهم من النساء والأطفال وكبار السن، وتمنعهم من الوصول إلى صنعاء أو الوصول إلى حضرموت وشبوة ومأرب ومحافظات أخرى لقضاء إجازة العيد.

كما أوقفت باصات النقل الجماعي، والتي تقل المئات من المواطنين والنساء والأطفال في نقاطها المسلحة، وباشرت بتوقيفهم عدة ساعات، حيث بات التنقل من صنعاء إلى محافظات أخرى مخاطرة تؤدي في كثير من الأحيان للحجز والاختطاف التعسفي ومصادرة ممتلكات وأموال المسافرين.

ويقول مسافرون إنهم يتعرضون منذ خروجهم من العاصمة صنعاء لإيقاف متكرر وتفتيش دقيق يشمل أغراضهم الخاصة وهواتفهم في عشرات النقاط من صنعاء مروراً بذمار وحتى نقطة تدعى باسم مشرفها “أبو هاشم” سيئة الصيت في البيضاء.

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