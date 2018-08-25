هل تشك في إصابتك بتسمم غذائي؟.. تعرّف على أسبابه وأعراضه

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يُعرف التسمم الغذائي بأنه عبارة عن مجموعة من الأمراض تنتقل عن طريق الغذاء، حيث ينتقل المرض عن طريق تناول الطعام الملوث الذي يحتوي على كائنات حية معدية، بما في ذلك البكتيريا والفيروسات والطفيليات.
ويمكن للكائنات المعدية أو السموم أن تلوث الغذاء في أي مرحلة من مراحل المعالجة أو الإنتاج، كما يمكن أن يحدث التلوث أيضا في المنزل إذا تم تناول الطعام أو طهيه بشكل غير صحيح، أو تناوله بعد انتهاء صلاحيته.
في هذا السياق نشرت مدينة الملك فهد الطبية إنفوجرافيك يوضح 5 أعراض للتسمم الغذائي بسبب تلوث الطعام، وجاء من بين هذه الأعراض: الشعور بالإعياء والقيء وحدوث إسهال ومغص أو ألم المعدة، وثالثًا آلام العضلات.
كما أضافت أيضا أن من ضمن أعراض تسمم الغذاء، نقص الشهية أو فقدانها، وأخيرًا الحمى والقشعريرة.