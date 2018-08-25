25 أغسطس 2018 مـ / موافق 14 ذو الحجة, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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وليد الطبطبائي: لا علاقة للمملكة بمنعي من أداء مناسك الحج.. وتدويل الحرمين دعوة إيرانية لضرب الإسلام

بتاريخ شبكات اجتماعية | الكاتب :

أنحاء – متابعات :-

نفى النائب في البرلمان الكويتي وليد الطبطبائي ما أثير حول منع المملكة له من أداء مناسك الحج.

وأوضح الطبطبائي في تغريدة له على صفحته على “توتير” أن عدم سفره لا علاقة للسلطات السعودية به، ولكن لصدور حكم سجن ضده في الكويت بسبب ما يُعرف بقضية “دخول المجلس”.

وأشار إلى أنه “نظرًا إلى وجود اتفاقيات تنفيذ الأحكام بين الدول العربية، فعليه لم يستطع القدوم إلى المملكة للحج”.

وأكد الطبطبائي أن المملكة بكل مؤسساتها وطاقاتها تدير موسم الحج بكفاءة عظيمة تشكر عليها وبنفس إنساني رائع، قائلًا: “لذلك لا مجال للحديث عن تدويل الحرمين وهي الدعوة التي أطلقها نظام الملالي في إيران وذلك لضرب الإسلام من الداخل إتمامًا لدور المشروع الإيراني العفن في المنطقة”.

وكان النائب الكويتي غرد قائلًا إنه لأول مرة منذ ٣٠ عامًا يغيب عن مشهد منى وعرفات، بعد أن تم منعه من الحضور بسبب الحكم الصادر ضده في الكويت.

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