26 أغسطس 2018 مـ / موافق 15 ذو الحجة, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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“الأرصاد” تحذر من عواصف ترابية على الرياض والمحافظات التابعة لها

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

أنحاء – متابعات :-

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تحذيرا من عواصف ترابية تتسبب في انعدام الرؤية الأفقية على منطقة الرياض اعتبارا من الساعة الخامسة والنصف حتى التاسعة والنصف من مساء اليوم الأحد.

وأضافت الهيئة أن التحذير يشمل كلا من مدن الرياض المجمعة، رماح، شقراء، المزاحمية، حوطة سدير، الخرج، والأجزاء المجاورة لها.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس اليوم الأحد هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان، عسير، الباحة تمتد حتى مرتفعات مكة المكرمة. في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة على مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، الرياض، القصيم، نجران، والأجزاء الشمالية للمنطقة الشرقية.

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