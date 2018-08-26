أنت تتصفح:الرئيسية»أنحاء الوطن»“التجارة”: ضبط 1.3 مليون سلعة و1700 منشأة تجارية مخالفة خلال الحج
قد ترغب أيضًا بقراءة
-
بمشاركة 500 متطوع.. البرنامج الصحي التطوعي با...بتاريخ
أنحاء – متابعات :- اختتم البرنامج الصحي التطوعي بحج هذا العام 1439هـ فعالياته حيث احتضن 500 متطوع ومتطوعة
-
المملكة تدين بشدة الهجوم على نقطة أمنية بمدين...بتاريخ
أنحاء – متابعات :- أعرب مصدر مسؤول في وزارة الخارجية عن إدانة المملكة، واستنكارها الشديد للهجوم الذي استهدف
-
خادم الحرمين يوجه برقية شكر لوزير الداخلية بم...بتاريخ
جدة – واس :- وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله –
-
فيديو | أمطار وثلوج على مرتفعات جبال السودة ف...بتاريخ
أنحاء – متابعات :- هطلت، مساء أمس (السبت)، أمطار مصحوبة بزخات من البرد على مرتفعات جبال السودة في