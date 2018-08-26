26 أغسطس 2018 مـ / موافق 15 ذو الحجة, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
أنت تتصفح:»»“التعليم” تدشن مدينة بكة للتربية الخاصة.. أول مدينة متكاملة في الشرق الأوسط
﻿

“التعليم” تدشن مدينة بكة للتربية الخاصة.. أول مدينة متكاملة في الشرق الأوسط

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

أنحاء – متابعات :-

أعلن وزير التعليم، الدكتور أحمد العيسى، اليوم (السبت)، عن تشغيل مدينة بكة للتربية الخاصة بمكة المكرمة، كأول مشروع استثماري تنموي من نوعه يسهم في تقديم الخدمات لفئات التربية الخاصة.

وأوضح بيان صادر عن الوزارة، أنها أول مدينة متكاملة لتقديم الخدمات التشخيصية والعلاجية في مراحل النمو المبكرة على مستوى الشرق الأوسط بطاقة استيعابية تصل لأكثر من (1000) طالب وطالبة للمرحلة الابتدائية إضافةً للخدمات المساندة المقدمة والتي منها (250) جلسة يومياً.

وأكد الرئيس التنفيذي لشركة تطوير التعليم القابضة، الدكتور سعود بن خضير، أن مدينة بكة خضعت لدراسات مستفيضة من جهات مختصة بهدف جعلها أحد المشروعات ذات التشغيل الذاتي التي تقدم خدماتها وفق رؤية تحقق أعلى معايير الجودة وتضمن مستوى عالي جداً من الخدمات العلاجية والتعليمية.

وأضاف أن الشركة استثمرت في إنشاء مدينة بكة إيماناً بالدور الرئيس الذي ستقوم به في دعم الخدمات التي تقدمها وزارة التعليم للطلاب والطالبات المستهدفون بخدماتها في مجال الاحتياجات الخاصة على مختلف أشكالها.

وأبان بن خضير أن “شركة تطوير القابضة” ستقوم بتشغيل المدينة اعتباراً من مطلع العام الدراسي القادم 1440/1439هـ وستكون المدينة بداية لعودة المبتعثين من طلابنا إلى أرض الوطن الذين غادروا للحصول على الخدمات ذات الصِّلة بهذه الفئة.

يذكر أن مدينة بكة للتربية الخاصة تشتمل على (مدرسة متخصصة) لخدمات التدخل المبكر لذوي اضطراب طيف التوحد ومتلازمة داون من عمر 3 سنوات، كما تشتمل على (مركز للخدمات التعليمية) لطلاب وطالبات المرحلة الابتدائية، وتضم (مركز الخدمات الدائمة) خدمة التأهيل والإيواء والضيافة، ويسعى (مركز الخدمات المساندة) إلى تقديم جلسات تخصصية لأكثر من (18000) مستفيد سنوياً، وأكثر من (75000) جلسة سنوياً.

قد ترغب أيضًا بقراءة

إضافة تعليق

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.