أنت تتصفح:الرئيسية»أنحاء الوطن»“التعليم” تدشن مدينة بكة للتربية الخاصة.. أول مدينة متكاملة في الشرق الأوسط
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