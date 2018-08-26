26 أغسطس 2018 مـ / موافق 15 ذو الحجة, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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الجيش اليمني يستعيد مواقع استراتيجية في تعز

بتاريخ أنحاء العالم | الكاتب :

عدن – واس :-

أحكمت وحدات من الجيش اليمني سيطرتها على مواقع ‏استراتيجية في جبهة الشريجة ‏بمحافظه تعز عقب ‏معارك ضارية ضد مليشيا الحوثي الانقلابية.‏

وقال رئيس عمليات المنطقة العسكرية الرابعة ، قائد جبهة حماله العميد محمد فريد، إن قوات ‏الجيش ‏والمقاومة شنت هجومًا عنيفًا على مواقع المليشيات ‏الحوثية شمال منطقة الشريجة ‏وتمكنت خلاله من تحرير ‏جبل إسحر الاستراتيجي ومواقع أخرى في جبل ‏الضواري.‏

وأضاف في تصريح أوردته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية- أن استعادة الجيش الوطني لتلك ‏المواقع ‏سيسهم في تأمين عدد من الطرق الحيوية وسيمكن الجيش ‏من التقدم بسهولة.‏

وأشار قائد جبهة حمالة إلى أن المعارك لا تزال ‏مستمرة على بعد 5 كيلو مترات من ‏الراهدة ‏باتجاه جبل الحمام المطل على بيت حاميم.‏

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