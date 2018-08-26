26 أغسطس 2018 مـ / موافق 15 ذو الحجة, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
أنت تتصفح:»»المملكة تدين بشدة الهجوم على نقطة أمنية بمدينة العريش في مصر
﻿

المملكة تدين بشدة الهجوم على نقطة أمنية بمدينة العريش في مصر

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

أنحاء – متابعات :-

أعرب مصدر مسؤول في وزارة الخارجية عن إدانة المملكة، واستنكارها الشديد للهجوم الذي استهدف نقطة أمنية بمدينة العريش بمصر، وأسفر عن سقوط قتلى وجرحى من أفراد الشرطة.

وأكد المصدر تضامن المملكة ووقوفها إلى جانب مصر فيما تتخذه من إجراءات لمحاربة الإرهاب والتطرف، وقدم المصدر العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولمصر حكومة وشعباً، متمنياً للمصابين سرعة الشفاء.

قد ترغب أيضًا بقراءة

إضافة تعليق

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.