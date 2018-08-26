26 أغسطس 2018 مـ / موافق 16 ذو الحجة, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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حاج كندي يفقد “حزام الإحرام” وبه 30 ألف ريال.. وكاميرا مراقبة تكشف اللص

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

أنحاء – متابعات :-

أصدرت الدوائر القضائية المشاركة في موسم الحج حكما يقضي بإعادة مقتنيات حاج كندي تعرض للسرقة، بعد أن ظهر اللص على كاميرا المراقبة، كما قضت بالحكم الشرعي على الجاني بعد اعترافه .

وكان الكندي، وفقًا لصحيفة “الوطن”، يؤدي مناسك الحج بعد أن قدم مع إحدى الحملات الرسمية، إلا أنه عندما عاد إلى مقر الحملة، لم يجد حزامه الذي يرتديه على ملابس الإحرام، والذي يحتوي على أموال أكثر من 30 ألف ريال، وبطاقتين ائتمانيتين، وأوراق ثبوتية وشخصية أخرى.

وقدّم الحاج شكوى للمسؤولين عن الحملة، وأخبرهم بما حدث، وبالعودة إلى تسجيلات كاميرات المراقبة، شوهد أحد العمال حاملاً الحزام، وقد أخذ المبالغ المالية وأخفاها في بنطاله الداخلي، ثم توارى عن الأنظار، وأخفى الحزام بما تبقى فيه من أغراض.

وبمساعدة مشرف العمال تم الاستدلال على اللص، والقبض عليه من قبل الجهات المختصة، وبالتحقيق معه وعرض تسجيل الكاميرا عليه، اعترف بما نُسب إليه وأعاد المسروقات.

وأحيلت الدعوى إلى الدائرة القضائية المكلفة بالعمل في موسم الحج فأصدرت حكمها النهائي، خلال 60 دقيقة، هو زمن نظر الدعوى والحكم فيها بإعادة المال المسروق لصاحبه، وقضت بالحكم الشرعي على الجاني.

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