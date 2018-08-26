شاهد.. صخرة عملاقة من جبل ماغص تسقط داخل فناء منزل بقرية الحقو في بيش

أنحاء – متابعات :-
شهدت حارة رماح الواقعة تحت سفح جبل ماغص في قرية الحقو بمحافظة بيش التابعة لمنطقة جازان، سقوط صخرة ضخمة طولها 10 أمتار وعرضها 5 أمتار من أعلى الجبل داخل فناء أحد المنازل.
وتسببت الصخرة في إحداث أضرار مادية وتشققات في سقف المنزل وجدرانه، دون الإبلاغ عن إصابات، وذلك رغم التحذيرات المتواصلة التي أطلقها سكان الحارة من خطورة تلك الصخور.
واتهم صاحب المنزل المواطن صالح خيطي، الجهات المختصة بعدم اتخاذ أي تدابير احترازية، رغم شكواهم المتكررة التي لم تسفر سوى عن لجان لم تقدم أي حلول، موضحا أن الجميع كان يتوقع سقوط الصخرة في أي لحظة.
وحذر من تكرار الأمر وسقوط صخور أخرى، الأمر الذي قد يتسبب في أضرار بالأرواح، قائلا: “ليس كل مرة تسلم الجرة”.
يذكر أنه تم تشكيل عدة لجان من الجهات ذات العلاقة، وجميعها أقرت بخطورة الوضع وقدمت توصيات لحماية السكان، لكن لم يتم اتخاذ أي حلول على أرض الواقع.