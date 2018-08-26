26 أغسطس 2018 مـ / موافق 15 ذو الحجة, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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شرطة الرياض تطيح بمتهم أطلق النار على دورية أمنية بالأفلاج

بتاريخ حوادث | الكاتب :

أنحاء – متابعات :-

نجحت الجهات الأمنية بمحافظة الأفلاج في منطقة الرياض، عصر أمس، في القبض على شخص متهم بإطلاق النار على دورية أمنية مما أدّى إلى إصابة قائدها في قدمه.

وكان رجل أمن بمحافظة الأفلاج قد أصيب في مشط قدمه في حادثة إطلاق نار على دورية من قِبل أحد الأشخاص المشتبه بهم، وبعد محاولة زميله إسعافه والذهاب به إلى مستشفى الأفلاج، تعطل أحد إطارات الدورية الأمنية، ما أدى إلى انقلابها وإصابتهما بكسور في اليد والرجل.

وكثفت الجهات الأمنية بحثها عن الجاني، حتى تمكنت من الإطاحة به اليوم.

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