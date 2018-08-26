فيديو | حجاج يودعون الكعبة وهم يرجعون إلى الوراء.. وعضو بـ”كبار العلماء” يعلق

أنحاء – متابعات :-
أظهر مقطع فيديو متداول عدداً من حجاج دول جنوب شرق آسيا وهم يودعون بيت الله الحرام راجعين إلى الوراء ومستقبلين الكعبة المشرفة، تعبيراً عن عدم رغبتهم في مفارقتها وإدارة ظهورهم إليها.
وبدا في الفيديو عدد من الرجال والنساء يرجعون إلى الوراء رافعين أيديهم مودعين للكعبة، وتبدو على وجوههم تعابير الحزن، فيما كان بعضهم يبكي.
من جهته، قال عضو هيئة كبار العلماء الدكتور سليمان أبا الخيل إن هذا الفعل يقوم به بعض الحجاج بعد أدائهم طواف الوداع، حيث يرجع الحجاج إلى الوراء حتى يخرجوا من الحرم ظناً منهم أن في ذلك فضيلة.
وأضاف عبر برنامج “نور على الدرب” بإذاعة القرآن الكريم، أن هذا العمل يعد من البدع ولا أصل له؛ لذا لا يجوز القيام به، كما أنه من الأمور التي يشق على المسلم القيام بها خاصة مع هذه الأعداد الكبيرة من الحجاج والمعتمرين.