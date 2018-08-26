مطعم يخفض تكلفة حفلات عيد الميلاد بنسبة عدد السنوات.. فماذا فعل مع امرأة عمرها 109 أعوام؟

أنحاء – وكالات :-
ابتكر مطعم في ولاية مونتانا الامريكية فكرة لجذب الزبائن لإقامة حفلات أعياد الميلاد به، حيث عرض تقديم تخفيض على تكلفة الحفل بنفس عدد السنوات أي أن من عمره 20 عاما يحصل على تخفيض 20% من التكلفة وهكذا.
وسارت الأمور على ما يرام إلا أن المطعم فوجئ بامرأة ترغب في الاحتفال بعيد ميلادها رقم 109 حيث بلغت ذلك العمر بالفعل، واسقط في يد صاحب المطعم، فلم يجد إلا أن يخضع للأمر وأقام الحفل مجانا للمرأة بتخفيض 100% بل ومنحها زيادة بنسبة 9% من التكلفة وهي أكثر من 25 دولارا.
وأظهر مقطع فيديو المرأة وهو تحتفل بعيد ميلادها في المطعم، ثم وهي تتقاضى المبلغ الذي منحها إياه صاحب المطعم حسب الفكرة التي اقترحها ونفذها بالفعل.