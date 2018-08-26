26 أغسطس 2018 مـ / موافق 15 ذو الحجة, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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مقتل القائد الأول لمليشيا الحوثي الانقلابية في ‏جبهة مران بصعده

بتاريخ أنحاء العالم | الكاتب :

عدن – واس :-

قتل القائد الأول لمليشيا الحوثي الإنقلابية في جبهة ‏مران بمحافظة صعده، أحمد جبران ‏اليتيم، مع ‏معاونه جابر جبران جحيز، في ‏مواجهات تقدم خلالها الجيش ‏الوطني باتجاه وادي خلب في ‏الجهة الشرقية لمران.‏

وقال مصدر ميداني يمني، إن القيادي الحوثي ومعاونه ‏قتلا في المعارك المحتدمة بجبهة مران ‏منذ يومين.‏

ووفقًا للمصدر، في تصريح نقله موقع /26 سبتمبر/ التابع لوزارة الدفاع اليمنية، فإن زعيم ‏المليشيا الانقلابية عيّن ‏مؤخرًا اليتيم قائدا لجبهة مران، فيما ‏معاونه المدعو جحيز من القيادات التي تثق بها ‏المليشيا وتلقت ‏تدريبات عالية في إيران.‏

وأسفرت المعارك أيضًا عن مقتل وإصابة العشرات ‏من المليشيا الحوثية.

وعثر ‏الجيش الوطني على ‏أكثر من 35 جثة لقتلى الانقلابيين في ‏المواقع المحررة.‏

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