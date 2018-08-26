26 أغسطس 2018 مـ / موافق 15 ذو الحجة, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
أنت تتصفح:»»“نيوم”: قريبًا الإعلان عن المجلس الاستشاري للمشروع.. وسيضم نخبة من الخبراء الرائدين في العالم
﻿

“نيوم”: قريبًا الإعلان عن المجلس الاستشاري للمشروع.. وسيضم نخبة من الخبراء الرائدين في العالم

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

أنحاء – متابعات :-

أكد الحساب الرسمي لمشروع “نيوم” على موقع “تويتر” أنه سيتم الإعلان قريباً عن المجلس الاستشاري للمشروع.

وأوضح أن المجلس المزمع إعلانه سيضم فريقاً من نخبة العقول والخبراء الرائدين في العالم، لتقديم الاستشارة في صناعة وتطوير المستقبل.

وكان مشروع نيوم قد أعلن أنه يجري حالياً تطوير المخطط الأساسي ودراسة التقييمات البيئية للمشروع، كما تم تسلم العروض الخاصة بمساكن ومكاتب المهندسين والمشرفين على بدء العمل في نيوم.

قد ترغب أيضًا بقراءة

إضافة تعليق

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.