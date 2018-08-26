26 أغسطس 2018 مـ / موافق 15 ذو الحجة, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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وفاة الشاعر “حجاب بن نحيت”

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

أنحاء – متابعات :-

نعى أبناء الشاعر والفنان الشعبي حجاب بن نحيت، والدهم اليوم الأحد، الذي وافته المنية عقب أيام قليلة من إدخاله العناية المركزة بأحد مستشفيات الرياض.

وقال الشاعر زياد بن نحيت نجل الراحل: “بقلوبٍ مؤمنة انتقل الوالد حجاب بن نحيت إلى رحمة الله، شكراً لكل من خصَّه بالدعاء، شكراً لكل من سأل عنه، شكراً لكل من ذكره بخير.. كان والداً للجميع”.

وأضاف أن والده كانت أمنيته أن يرحل بدون أن يثقل على أحد، وكان ضاحكاً مستبشراً حتى في آخر لحظات حياته.

بدوره قال نجله عبدالله: “رحم الله والدي حجاب بن نحيت وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون”.

وكان ابن نحيت أُصيب بالتهاب رئوي حاد استدعى نقله للعناية المركزة بالمستشفى العسكري بالرياض، وعزله تماماً عن المحيط الخارجي.

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