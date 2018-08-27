27 أغسطس 2018 مـ / موافق 16 ذو الحجة, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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“آل الشيخ” يقدم 300 ألف ريال للاعب “رائف تركستاني” لفوزه بالميدالية الفضية في دورة الألعاب الآسيوية

بتاريخ رياضة | الكاتب :

أنحاء – متابعات :-

توجه رئيس الهيئة العامة للرياضة المستشار تركي آل الشيخ بالتهنئة إلى لاعب المنتخب السعودي للكاراتيه رائف تركستاني، بمناسبة تحقيقه الميدالية الفضية في وزن تحت 75 كجم، ضمن منافسات دورة الألعاب الآسيوية المقامة في جاكرتا.

ووجَّه آل الشيخ بتقديم جائزة تقدر بـ 300 ألف ريال له تقديرًا لهذا الإنجاز.

ونشر آل الشيخ على صفحته الرسمية على “تويتر” صورة للاعبَيْن اللذين حققا ميداليات للمملكة وغرد بالقول: “مبروك للوطن”.

وكان تركستاني قد فاز بالميدالية الفضية، في منافسات وزن تحت 75 كجم، بعد خسارته في النزال النهائي من منافسه الإيراني “بهمان”، صباح اليوم الإثنين.

فيما أحرز الرامي حسين الحربي أول ميدالية للسعودية في دورة الألعاب الآسيوية جاكرتا 2018، بفوزه بفضية رماية البندقية 300م يوم الجمعة الماضي.

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