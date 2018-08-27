أنت تتصفح:الرئيسية»رياضة»“آل الشيخ” يقدم 300 ألف ريال للاعب “رائف تركستاني” لفوزه بالميدالية الفضية في دورة الألعاب الآسيوية
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