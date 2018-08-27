ألف حاج وحاجة مصرية من ضيوف خادم الحرمين يغادرون المملكة بعد تأدية المناسك

أنحاء – متابعات :-
غادر المدينة المنورة أمس (الأحد)، ألف حاج وحاجة من برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة من ذوي شهداء ومصابي الجيش والشرطة المصرية عائدين إلى بلادهم بعد تأدية المناسك.
وقال رئيس لجنة حجاج مصر عبدالعزيز الصالح، إن الحجاج غادروا المملكة بعد أن أتمّوا مناسك الحج، مضيفاً أن الحجاج وجّهوا الشكر لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده على تمكينهم من أداء الحج.
يُشار إلى أن ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة من ذوي شهداء ومصابي الجيش والشرطة المصرية قاموا خلال زيارتهم المدينة المنورة بزيارة المسجد النبوي ومسجد قباء وجبل الرماه ومجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف.