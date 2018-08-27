27 أغسطس 2018 مـ / موافق 16 ذو الحجة, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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ارتفاع ضحايا السيول في الهند إلى 445 قتيلًا

بتاريخ أنحاء العالم | الكاتب :

أنحاء – وكالات :-

ارتفعت حصيلة ضحايا السيول والفيضانات التي ضربت ولاية كيرالا جنوبي الهند إلى 445 قتيلًا، منذ يونيو/ حزيران الماضي، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية، أمس الأحد.

كما ألحقت تلك الفيضانات الناجمة عن هطول الأمطار الموسية الضرر بـ800 ألف شخص، ودفعت السلطات لنقل أكثر من 5 آلاف شخص إلى مراكز إيواء مؤقتة.

وذكرت سلطات الولاية، أن فرق الإنقاذ تواصل عملية البحث عن 15 مفقودًا بسبب الفيضانات والانهيارات الأرضية.

وتسببت الحوادث الناجمة عن الفيضانات والانهيارات خسائر بلغت قيمتها 3 مليار دولار، كما غمرت مياه الأمطار نحو 130 ألف منزل، و دمرت أكثر من 10 آلاف كيلومتر من الطرق.

ووفق تقديرات رسمية، حصدت الأمطار الموسمية والفيضانات هذا العام أرواح أكثر من 1000 شخص، في 7 ولاية هندية.

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