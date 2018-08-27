أنت تتصفح:الرئيسية»أنحاء العالم»الأمم المتحدة: جيش ميانمار ارتكب جرائم في حق الروهينجا “بنية الإبادة الجماعية”
قد ترغب أيضًا بقراءة
-
طرح مشروع إنشاء مترو أنفاق في البحرين...بتاريخ
أنحاء – وكالات :- ذكرت صحيفة الأيام البحرينية على موقعها الإلكتروني يوم الاثنين نقلا عن مسؤول بوزارة المواصلات
-
سوريا وإيران توقعان اتفاق تعاون “عسكريا”...بتاريخ
أنحاء – وكالات :- بعد سنوات من دعم إيران لقوات النظام السوري في الحرب السورية، أعلنت وكالة تسنيم
-
التحالف يدمر معسكراً لكتيبة “التدخل السريع” ا...بتاريخ
أنحاء – متابعات :- شنت مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن عدة غارات جوية استهدفت معسكراً لميليشيا الحوثي
-
قيادي في المؤتمر الشعبي يكشف تفاصيل زيارته لأ...بتاريخ
أنحاء – متابعات :- كشف البرلماني والقيادي في المؤتمر الشعبي العام عبدالرحمن معزب، عن تفاصيل زيارته لأبناء الرئيس الراحل