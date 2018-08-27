27 أغسطس 2018 مـ / موافق 16 ذو الحجة, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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التحالف يدمر معسكراً لكتيبة “التدخل السريع” الحوثية جنوب صنعاء

بتاريخ أنحاء العالم | الكاتب :

أنحاء – متابعات :-

شنت مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن عدة غارات جوية استهدفت معسكراً لميليشيا الحوثي جنوب شرق العاصمة صنعاء.

وأوضحت مصادر محلية أن مقاتلات التحالف استهدفت معسكراً تدريبياً تابعاً للميليشيا في مديرية خولان، تتواجد به ما تسمى بـ”كتيبة التدخل السريع”.

وأكدت المصادر، بحسب العربية نت، أنه شوهدت أطقم الميليشيات عقب الغارة وهي تقوم بنقل عشرات الجثث والمصابين من المعسكر إلى مستشفيات العاصمة.

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