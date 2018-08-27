27 أغسطس 2018 مـ / موافق 16 ذو الحجة, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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الجبير ناعيًا ماكين: أمريكا فقدت بطلًا وأنا فقدت صديقًا عرفته لأكثر من 30 عامًا

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

أنحاء – متابعات :-

غرّد وزير الخارجية عادل الجبير عبر “تويتر”، ناعيًا السيناتور الجمهوري جون ماكين، مقدمًا تعازيه لعائلة السيناتور وللشعب الأمريكي.

وقال الجبير: “أقدم التعازي الحارة لعائلة السيناتور جون ماكين”، مشيرًا إلى أن أمريكا بموته فقدت بطلًا من أبطالها.

وأضاف: “لقد فقدتُ صديقًا شخصيًّا عرفته لأكثر من 30 عامًا.. فلترقد روحه في سلام”.

وتوفي ماكين السبت عن عمر ناهز 81 عامًا، إثر إصابته بسرطان الدماغ الذي عانى منه لمدة عام، وذلك بعد أيام من صدور بيان من قبل أقاربه أعلنوا فيه أن ماكين توقف عن تلقي العلاج.

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