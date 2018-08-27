“الغذاء والدواء” تفند إشاعة روّجت أن نسبة الصوديوم في مياه الشرب المعبأة تسبب أمراض “ضغط الدم”

أنحاء – متابعات :-
أكدت الهيئة العامة للغذاء والدواء، اليوم الأحد، أن نسبة الصوديوم في مياه الشرب المعبأة آمنة ولا تشكل خطراً على صحة المستهلك، نافية ما يتم الترويج له من أن المياه المعبأة تسبب أمراض ضغط الدم والتهاب المسالك البولية، لاحتوائها على نسبة عالية من الصوديوم.
وأوضحت في بيان لها أن مياه الشرب المعبأة تحتوى على كميات قليلة من الصوديوم مقارنة بكمية الصوديوم الموجودة في العديد من المنتجات الغذائية الأخرى، وتحدد اللائحة الفنية السعودية/الخليجية “مياه الشرب المعبأة” مستويات آمنة للمواد الصلبة الذائبة، (ومنها الصوديوم) وتشترط احتواء مياه الشرب المعبأة على هذه النسب الآمنة التي لا تشكل خطراً على صحة المستهلك.
وأضافت أن منظمة الصحة العالمية توصي بتقليل استهلاك الصوديوم بأقل من 2000 ملغم للأشخاص الأصحاء يومياً، مشيرة إلى أنه يُنصح مرضى ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والفشل الكلوي بالتأكد من كمية الصوديوم المذكورة في البيانات الغذائية المسجلة على بطاقة المنتجات الغذائية والحرص على اختيار منتجات تحتوي على كميات صفرية أو منخفضة من الصوديوم.