27 أغسطس 2018 مـ / موافق 16 ذو الحجة, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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المالكي: ميليشيا الحوثي أطلقت 5 صواريخ على المملكة خلال موسم الحج.. وبعض مسؤولي الأمم المتحدة غير حياديين

بتاريخ أنحاء العالم | الكاتب :

أنحاء – متابعات :-

كشف المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد ركن تركي المالكي، أن بعض المسؤولين الأميين يتخذون مواقف غير حيادية بشأن أزمة اليمن.

وأوضح خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الاثنين أن التحالف يستغرب البيانات الخاصة ببعض المسؤولين الأميين المستندة على رواية ميليشيا الحوثي الإرهابية.

وأضاف المالكي أن هناك ضغوطا تمارسها الميليشيا الحوثية على المنظمات الإنسانية الأممية، مؤكدا أن ميليشيا الحوثي تنتهك القانون الدولي الإنساني باستخدام المواقع المدنية سجونا ومعسكرات تدريب.

وأبان المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، أن الجيش اليمني يحقق تقدما كبيرا على كل الجبهات، خاصة جبهتي الحديدة وصعدة، مطالبا المنظمات الأممية بعدم السكوت على انتهاكات الميليشيات،

وأضاف المالكي أن ميليشيا الحوثي أطلقت خلال موسم الحج الجاري 5 صواريخ على السعودية، وكان آخرها صاروخا أطلِق ظهر اليوم الاثنين على جازان، ليصل إجمالي الصواريخ التي أطلقت من قبل الحوثيين إلى 182 صاروخا باليستيا منذ عام 2015.

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