27 أغسطس 2018 مـ / موافق 16 ذو الحجة, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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تسريب يكشف إضافة تكنولوجيا جديدة تماماً في “سامسونج جالاكسي إس 10”

بتاريخ التكنولوجيا | الكاتب :

أنحاء – وكالات :-

من المتوقع إطلاق جوال “سامسونج جالاكسي إس 10” باستخدام تكنولوجيا جديدة لقراءة بصمات المستخدمين، وأشار تسريب جديد إلى أن تلك التكنولوجيا لن تكون في جوال واحد فقط ولكن في الإصدارات الثلاثة المتوقعة من “جالاكسي إس 10”.

ومن المرجح أن يتضمن “إس 10” قارئات فوق صوتية، في حين أن الموديل المنخفض التكلفة سيحتوي على مستشعر بصري أقل حساسية بدلاً من ذلك، وتوجد بالفعل مستشعرات بصرية أسفل الشاشة في جوالات من “هواوي” و”فيفو”.

ووفقًا لما ذكرته صادر مطلعة لمنصة الأخبار الكورية “ذي إنفستور”، فإن “سامسونج” لن تعمل فقط على وضع المستشعر فوق الصوتي أسفل الشاشة من إنتاج “كوالكوم” في جوالاتها الخاصة ولكن أيضًا في أجهزة أخرى تابعة للشركة.

ويوفر استشعار البصمة فوق الصوتي مستويات أعلى من الأمان وجودة خاصية التعرف على الوجه مع الحفاظ على حجم الشاشة بالكامل دون وضع أي أزرار.

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