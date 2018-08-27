صور | إصابة 5 أشخاص من عائلة واحدة إثر حادث انقلاب مركبة بالباحة

أنحاء – متابعات :-
أصيب 5 أفراد من عائلة واحدة اليوم الأحد، في حادث انقلاب مركبة بالباحة.
وقال المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بالباحة عماد بن منسي الزهراني: إنه ورد بلاغ لغرفة عمليات الهلال الأحمر على الرقم الموحد(997)، عن حادث انقلاب مركبة قبل الفحص الدوري، وكان وقت البلاغ في تمام الساعة 19:37 م يوم الأحد 15 / 12 / 1439 هـ.
وتم توجيه ثلاث فرق إسعافية للموقع حسب البلاغ الوارد للعمليات بوجود إصابات عديدة بالموقع، وعند وصول أول فرقة اتضح وجود خمس إصابات من عائلة واحدة تم فرز الإصابات بالموقع، واتضح وجود ثلاث إصابات حرجة وإصابتين أخريين متوسطة وطفيفة، تم التعامل معها إسعافياً بالموقع، وبعد ذلك تم نقلهم لمستشفى الملك فهد.
وأهاب “الزهراني” بالمواطنين والمقيمين إبلاغ غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي على الرقم (997) عند حدوث أي مكروه، متمنياً منهم التعاون مع المسعفين وإفساح الطريق لهم لمرور سيارات الإسعاف وقت الطوارئ، وعدم التجمهر عند الحوادث؛ حتى لا يتم إعاقتهم عند تقديم الخدمة الطبية الإسعافية والقيام بواجبهم الإنساني.