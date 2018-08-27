27 أغسطس 2018 مـ / موافق 16 ذو الحجة, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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طرح مشروع إنشاء مترو أنفاق في البحرين

بتاريخ أنحاء العالم | الكاتب :

أنحاء – وكالات :-

ذكرت صحيفة الأيام البحرينية على موقعها الإلكتروني يوم الاثنين نقلا عن مسؤول بوزارة المواصلات أن البحرين تعتزم طرح مشروع إنشاء شبكة مترو أنفاق في مناقصة عالمية في الربع الأخير من 2019 مقدرا تكلفة المشروع بما يتراوح بين مليار وملياري دولار.

وقال عبد الرحمن الجناحي مستشار وزير المواصلات والاتصالات لشؤون الطرق البرية للصحيفة إن الحكومة ربما تسعى إلى الحصول على استثمارات خاصة لتمويل هذا المشروع جزئيا.

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