فيديو | أعداد كبيرة من الإبل تقطع طريق “الرين – بيشة”.. وقائدو المركبات يحاولون إبعادها

أنحاء – متابعات :-
تسبب عدد كبير من الإبل السائبة في عرقلة سير عدد من المركبات العابرة ليلًا بطريق الرين – بيشة، ما دفع عددًا من الأشخاص إلى محاولة إبعادها عن الطريق تجنبًا لوقوع حوادث.
وأظهر مقطع فيديو متداول توقف عدد من الإبل في وسط الطريق، ما اضطر المركبات إلى التوقف، فيما يقوم أحد أصحاب المركبات بمحاولات متكررة لإبعادها عن الطريق.
وقال مصور المقطع إن الواقعة حدثت يوم أمس الأول السبت وإن عدد الإبل يصل إلى 200 رأس، وأن صاحبها تركها سائبة بالموقع.
وطالب ناشطون الجهات المختصة بمعالجة الأمر الذي بات متكررًا، وإيقاع عقوبات رادعة على أصحاب الإبل السائبة، كونها تشكل خطرًا على حياة عابري الطرق، خاصةً في فترة الليل.