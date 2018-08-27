فيديو | سطو مسلح على مطعم وجبات سريعة شهير بالرياض

أنحاء – متابعات :-
سطا شابان مسلحان وملثمان على مطعم وجبات سريعة شهير بالرياض مساء أمس، واستوليا على مبالغ مالية كبيرة بعد أن أجبرا “الكاشير” على فتح الخزانة.
وأظهر مقطع فيديو متداول صُوّر من كاميرا مراقبة داخل المطعم، الشابين الملثمين وبحوزتهما مسدسان، وقد أوقفا عمال المطعم بجوار الجدار، فيما أمرا الكاشير بفتح الخزانة بعد أن ضرباه على رأسه.
وبعد ترددٍ فتح الكاشير الخزانة، حيث استوليا على ما بها من مال، أخذه أحدهما في كيس، كما أمرا العمال الباقين بالجلوس على الأرض، ومن المنتظر أن تصدر الجهات الأمنية بياناً عن الواقعة.