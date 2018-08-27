فيديو | ملاكم أمريكي يهرب من أمام منافسه النيجيري مع قرع جرس النزال

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في تصرف غريب وفريد من نوعه، هرب الأمريكي كيرتس هاربر من أمام منافسه النيجيري إيفي أجاغبا ، بعد أن دق جرس بداية النزال للوزن الثقيل وهما داخل الحلبة.
وقال مدير أعمال الملاكم النيجيري في تعليقه على الواقعة بحسب شبكة “ESPN” إن إيفي جعل خصمه أكثر الأشخاص جبنا في عالم الملاكمة، لم يكن بحاجة حتى إلى إلقاء نظرة واحدة عليه وجعله يهرب من الحلبة.
فيما أكدت مصادر أن الملاكم الأمريكي أراد بتصرفه الغريب إيصال رسالة لمنظمي النزال احتجاجا على عدم تكافؤ العائدات من المواجهة، معتبرا أنها إهانة له بسبب قيمتها الزهيدة.
وبهذا الانسحاب يرفع الملاكم النيجيري رصيده إلى ستة انتصارات في مسيرته الاحترافية في الوزن الثقيل، من دون أي هزيمة حتى الآن، بينما أضاف كيرتس هاربر هزيمة أخرى إلى سجله، لتصبح السادسة في مسيرته حتى الآن، مقابل 13 فوزا.
.@AjagbaEfe came ready for war, but #CurtisHarper said otherwise! ✌🏿 #ImOut #AjagbeHarper #PBConFS1 pic.twitter.com/YaJkKPhXK2
— PBC (@premierboxing) August 25, 2018