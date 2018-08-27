26 أغسطس 2018 مـ / موافق 16 ذو الحجة, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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“مؤسسة النقد” توضح إحدى ممارسات الاحتيال المالي

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

أنحاء – متابعات :-

حذرت مؤسسة النقد العربي السعودي من الاستجابة للرسائل النصية التي توهم متلقيها بالفوز بجائزة مالية، مؤكدة أنها إحدى طرق ممارسات الاحتيال المالي.

وقالت المؤسسة في توضيحها الذي يأتي ضمن رسائلها التوعوية للعملاء إن من ممارسات الاحتيال المالي، تلقي رسائل نصية توهمك بفوزك بجائزة نقدية أو عينية، ثم تطلب منك الإفصاح عن معلوماتك الشخصية والبنكية بغية تسليمك الجائزة.

ويعرّف الاحتيال المالي على أنه أي ممارسة تنطوي على استخدام الخداع للحصول المباشر أو غير المباشر على شكل من أشكال الاستفادة المالية لمرتكب الجريمة، أو تسهيل ذلك لغيره لتؤدي الى شكل من أشكال الخسارة للطرف الذي تعرّض للاحتيال.

ويُعد الاحتيال أحد أبرز التحديات التي تواجه الأفراد والمؤسسات التجارية والمالية على حدٍ سواء، باعتبار أن الاحتيال المالي لا يفرق بين الشخص الطبيعي والشخص الاعتباري.

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