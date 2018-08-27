أنت تتصفح:الرئيسية»أنحاء الوطن»مجددًا.. “الخدمة المدنية” تدعو المسجلين بنظامي “جدارة” و”ساعد” إلى تحديث بياناتهم
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