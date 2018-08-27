27 أغسطس 2018 مـ / موافق 16 ذو الحجة, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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مجددًا.. “الخدمة المدنية” تدعو المسجلين بنظامي “جدارة” و”ساعد” إلى تحديث بياناتهم

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

أنحاء – متابعات :-

دعت وزارة الخدمة المدنية مجددًا جميع المسجلين في منظومة التوظيف الإلكتروني التي تحوي نظامي “جدارة” و”ساعد” إلى تحديث بياناتهم.

وأكدت الوزارة ضرورة تحديث البيانات قبل نهاية يوم السبت 28 ذي الحجة من العام الجاري.

وأشارت إلى أن التحديث يعد مطلبًا أساسيًّا لدخول المفاضلات الوظيفية القادمة.

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