27 أغسطس 2018 مـ / موافق 16 ذو الحجة, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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مصادر: جامعة تستقدم أعضاء هيئة تدريس بمسمى “خبراء”.. وحملة دكتوراه سعوديون: التفاف على الأنظمة

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

أنحاء – متابعات :-

كشف مصدر عن إعلان إحدى الجامعات السعودية رغبتها في التعاقد مع وافدين للعمل كأعضاء هيئة تدريس، ولكن تحت مسمى “خبراء”، وهو ما عدَّه مواطنون من حملة الدكتوراه التفافًا على أنظمة الخدمة المدنية.

وقالت المصادر إن الجامعة خاطبت الملحقيات الثقافية في كلٍّ من مصر والسودان والأردن وتونس والجزائر والمغرب، لإعلان حاجتها لاستقدام خبراء من حملة الدكتوراه في عدد من التخصصات الزراعية.

وعبر عددٌ من المواطنين من حملة الدكتوراه العاطلين عن العمل عن مخاوفهم من الهدف من الإعلان، مؤكدين -وفقًا لصحيفة “عكاظ”- أنه يمثل التفافًا على أنظمة وزارة الخدمة المدنية التي تلزم الجامعات بإعلان أي احتياج أكاديمي للسعوديين بالداخل قبل أن يُسمح لها بالاستقدام من الخارج.

وقال ممثل حملة الدكتوراه السعوديين الدكتور خالد الحربي إن طلب الجامعة أعضاء هيئة تدريس برتبة “خبير” يعتبر أمرًا جديدًا، مطالبًا الجامعة بتوضيح المهام التي سيضطلع بها كل خبير، معبرًا عن تخوفه من أن يكون هدف الجامعة من هذا الإعلان عدم تعيين مواطنين.

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