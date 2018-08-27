27 أغسطس 2018 مـ / موافق 16 ذو الحجة, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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نائب أمير جازان ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيد يحيى غزواني

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

أنحاء – متابعات :-

نقل أمير منطقة جازان بالنيابة الأمير محمد بن عبدالعزيز أمس (الأحد)، تعازي ومواساة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان لذوي الشهيد الجندي أول يحيى بن علي غزواني، الذي استشهد مؤخراً بقطاع العارضة بجازان.

وعبّر أمير جازان بالنيابة عن فخره واعتزازه بالشهيد، مشدداً على أن ما تقوم به مختلف القطاعات العسكرية من واجب ديني ووطني وبطولي كبير هو مصدر فخر واعتزاز لجميع أبناء الوطن.

‏‎من جانبهم، عبّر ذوو الشهيد عن شكرهم للقيادة الرشيدة على مواساتهم، مشيرين إلى أن ذلك نابع من حرص واهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين بأبنائها في كل مكان، معربين عن فخرهم باستشهاد ابنهم خلال دفاعه عن الوطن.

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