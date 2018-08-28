27 أغسطس 2018 مـ / موافق 17 ذو الحجة, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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آل الشيخ: لن يلعب أي فريق مباريات الدوري هذا الموسم إذا لم يحقق هذا الشرط

بتاريخ رياضة | الكاتب :

أنحاء – متابعات :-

أكد رئيس الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ، أن أي فريق في الدوري السعودي لن يخوض أي مباراة هذا الموسم إلا بوجود مدرب وطني في طاقمه التدريبي.

وكتب آل الشيخ تغريدة عبر حسابه الشخصي بـ”تويتر”، قال فيها: “لن يلعب الفريق في الدوري إلا بوجود مدرب وطني في الطاقم التدريبي”، مضيفاً: “إلى الآن الرائد فقط من طبق ذلك”.

يشار إلى أن الدوري سينطلق رسمياً هذا الموسم يوم (الخميس) المقبل بثلاث مباريات في أول أيام الأسبوع الأول.

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