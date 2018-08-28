27 أغسطس 2018 مـ / موافق 17 ذو الحجة, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
أنت تتصفح:»»الإمارات تنفي ما يتداوله الإعلام الحوثي بشأن مطار دبي
﻿

الإمارات تنفي ما يتداوله الإعلام الحوثي بشأن مطار دبي

بتاريخ أنحاء العالم | الكاتب :

أنحاء – متابعات :-

أكدت الهيئة العامة للطيران المدني في الإمارات أنه لا صحة لما يتم تداوله في وسائل الإعلام الحوثية بخصوص مطار دبي الدولي.

وقالت في بيان اليوم (الاثنين) إن حركة الملاحة الجوية في دولة الإمارات تسير بشكل اعتيادي وطبيعي.

وكانت مليشيات الحوثي التابعة لإيران زعمت استهدافها مطار دبي الدولي بطائرة مسيرة من طراز “صماد 3”.

قد ترغب أيضًا بقراءة

إضافة تعليق

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.