28 أغسطس 2018 مـ / موافق 17 ذو الحجة, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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الجوازات: 176.572 حاجاً يغادرون المملكة حتى يوم أمس

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

الرياض – واس :-

بلغ إجمالي عدد الحجاج المغادرين منذ بدء المغادرة حتى يوم أمس 176.572 حاجاً، وذلك وفق الإحصائية التي أصدرتها المديرية العامة للجوازات.

وأوضحت الجوزات أن عدد الحجاج المغادرين عن طريق الجو بلغ 145.950 حاجاً، وعن طريق البر 27.743 حاجاً، فيما بلغ عدد الحجاج المغادرين عن طريق البحر 2.879 حاجاً.

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