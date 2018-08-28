27 أغسطس 2018 مـ / موافق 17 ذو الحجة, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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“الداخلية”: انتحال الشخصية في مواقع التواصل الاجتماعي جريمة.. وهذه عقوبتها

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

أنحاء – متابعات :-

حذّرت وزارة الداخلية عبر تطبيق “كلنا أمن” اليوم الاثنين من انتحال صفة الأشخاص في مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة أنه جريمة معلوماتية.

وقالت إن انتحال الشخصية في مواقع التواصل الاجتماعي يُعتبر جريمة معلوماتية تصل عقوبتها إلى السجن ثلاث سنوات، أو غرامة مالية قدرها مليونا ريال.

وأضافت أنه في حال تعرضت لذلك يمكنك تقديم بلاغ عبر اختيار “الدوريات” في تطبيق “كلنا أمن”.

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