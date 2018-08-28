الشيخ “المري” يحسم الجدل حول حكم تصوير القبور

أنحاء – متابعات :-
أكد المشرف على فرع هيئة البحوث العلمية والإفتاء بالمنطقة الشرقية الشيخ علي المري، أنه يجوز للإنسان أن يصوّر القبور من باب التذكر عند رؤيته لتلك الصور والاتعاظ بها.
وقال المري خلال رده على استفسار حول حكم تصوير القبور خلال إحدى حلقات برنامج يستفتونك، الذي يعرض على قناة “الرسالة”، إن تصوير القبور لا بأس بها، كونها ليست ذات أرواح، إنما هي صور أشياء ظاهرة أي صور للقبور فقط.
وأضاف أن جواز تصويرها جاء من باب لعل الإنسان يتذكر عند رؤيتها له، مشدداً على أنه ينبغي على الإنسان أن يزور القبور بنفسه ويدع التصوير خوفاً من تجديد الأحزان عند رؤية الشخص قبر أبيه أو أمه؛ لأنه على الإنسان أن يبعد أو يبتعد عن الحزن.
ولفت إلى أن زيارة القبور للرجال سُنة فعلها النبي “صلى الله عليه وسلم” وحث عليها أيضاً، موضحاً أن لزيارة القبور ثلاث فوائد؛ هي الاقتداء بالنبي، وانتفاع الزائر بالاتعاظ بها، وكذلك انتفاع الميت بزيارة الأحياء.