28 أغسطس 2018 مـ / موافق 17 ذو الحجة, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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“العيسى”: إقرار لائحة الوظائف التعليمية قريبًا

بتاريخ أنحاء الوطن | الكاتب :

أنحاء – متابعات :-

افتتح وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى في الرياض أمس الإثنين المنتدى الدولي للمعلمين والمعلمات بمشاركة 700 معلم ومعلمة من مختلف المناطق والمحافظات، و100 معلم ومعلمة من 30 دولة.

وكشف العيسى في كلمة افتتاح المنتدى، عن أن لائحة الوظائف التعليمية الجديدة سيجري إقرارها قريبًا، مشيرًا إلى أن اللائحة ستعزز رؤية الوزارة المتوافقة مع رؤية المملكة 2030، مشددًا على أن المعلم والمعلمة هما أساس تطوير العملية التعليمية.

وأشار العيسى إلى أن عودة الإداريين والمعلمين في وقت مبكر من بداية العام الدراسي الجديد، قصد منها أن يكونوا مستعدين لانطلاق العام الدارسي.

يذكر أن المنتدى الدولي للمعلمين والمعلمات يشارك فيه 22 خبيرًا تربويًّا من منظمة “QECD”، ويستمر لمدة ثلاثة أيام يناقش خلالها العديد من القضايا التعليمية والتربوية، ويتضمن محاضرات وورش عمل، بجانب 200 مجموعة تركيز.

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