أنت تتصفح:الرئيسية»هنا و هناك»بعد أن أصبحت تكاليف الدفن باهظة.. ولاية أسترالية تدرس تأجير القبور حتى 99 عاماً
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