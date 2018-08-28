28 أغسطس 2018 مـ / موافق 17 ذو الحجة, 1439 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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ترامب يأمر بتنكيس الأعلام حدادا على وفاة مكين بعد ضغوط سياسية

بتاريخ أنحاء العالم | الكاتب :

أنحاء – وكالات :-

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي يتعرض لضغوط سياسية لتأبينه الفاتر للسناتور الراحل جون مكين، إنه يكن كل التقدير للخدمات التي قدمها مكين للأمة وأمر يوم الاثنين بتنكيس الأعلام حدادا على وفاته.

وأضاف ترامب في بيان ”رغم خلافاتنا بشأن السياسة فإنني أحترم الخدمات التي قدمها السناتور مكين لبلادنا، وتكريما له وقعت على قرار بتنكيس علم الولايات المتحدة حتى يوم دفنه“.

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